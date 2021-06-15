В деле лидера украинской оппозиции Медведчука очевидны политические мотивы, - Чемерис

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украинский правозащитник Владимир Чемерис считает, что в деле главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука прослеживаются политические мотивы, передает "Украина.ру".

Виктор Медведчук подал жалобу в отношении возбуждённого против него уголовного дела в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщил 15 июня депутат Верховной Рады Украины Ренат Кузьмин в своём аккаунте в Facebook. Он также разместил фотографию формуляра заявления Виктора Медведчука в адрес ЕСПЧ.

В деле Медведчука очевидны политические мотивы, считает украинский правозащитник Владимир Чемерис. Он отметил, что "президент Зеленский хочет перекроить политический ландшафт в стране, уничтожить главную оппозиционную политическую силу в стране, которая по всем опросам идёт голова в голову с правящей партией "Слуга народа".

По этой же причине были закрыты оппозиционные телеканалы. Однако, по мнению правозащитника, "эти действия Зеленского вряд ли помогут ему, потому что в Украине давно есть такая традиция: если человека преследуют, то он набирает политические баллы, и, вполне возможно, сейчас мы видим, как появляется новый кандидат в президенты на следующих выборах…".

Некоторые комментаторы оставили записи под постом Рената Кузьмина в Facebook – о том, что они уверены в благополучном исходе дела. При этом отмечают, что "необоснованные амбиции и личная месть президента Украины" слишком дорого обойдутся простым налогоплательщикам.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.