В четверг Рада не будет рассматривать назначение Витренко, - Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков Верховная Рада Украины / Twitter

Он напомнил, что не поддерживал кандидатуру Витренко прошедшие два голосования

Во время пленарного заседания Верховной Рады в четверг, 4 февраля, нардепы не будут рассматривать кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Прямой".

"Завтра - нет. Такой возможности не существует... По состоянию на сегодня таких документов от Кабинета министров не было. Да и заседания фракции не было, насколько мне известно. Поэтому такого вопроса завтра быть не может", - сказал Разумков.

В то же время он напомнил, что не поддерживал кандидатуру Витренко и не понимает, почему его так настырно пробуют выбрать.

"Я не поддерживал эту кандидатуру и в первый раз, и во второй... Если мы говорим о такой настойчивости, то это лучше спросить у фракции. Именно она подает такую кандидатуру. Многие люди его поддерживают. Пожалуй, у них лучше узнать. У каждого коллеги будут свои мотивы", - добавил Разумков.

Напомним, 28 января Верховная Рада Украины второй раз не сумела назначить новым министром энергетики и первым вице-премьер-министром Украины Юрия Витренко. Соответствующее решение поддержали лишь 204 нардепа из 226 необходимых.