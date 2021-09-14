В Чехии суд арестовал россиянина Франчетти, участвовавшего в оккупации Крыма

Миротворец

Россиянин отвергает предъявленные ему обвинения

Городской суд Праги взял под стражу россиянина Александра Франчетти, который причастен к оккупации Крыма. Об этом сообщает "РИА Новости".

Как отмечается, заседание суда прошло в закрытом режиме. Россиянин отвергает выдвинутые ему обвинения и называет это "шагом к фашизму".

Адвокат Франчетти опротестовал данное решение. Апелляционная жалоба будет рассматриваться в течение 14 дней.

В настоящее время задержанный переведен в тюрьму Панкрац.

Напомним, в аэропорту Праги по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины, было задержан гражданин РФ Александра Франчетти. В 2014 году Франчетти активно участвовал в аннексии Крыма. Как ранее отмечали СМИ, еще за несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова он группировки "Северный ветер", которое отвечало за охрану линий электропередач, газопровода, а также выявление неких "экстремистских групп".