home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

В Чехии суд арестовал россиянина Франчетти, участвовавшего в оккупации Крыма

Миротворец

Россиянин отвергает предъявленные ему обвинения

Городской суд Праги взял под стражу россиянина Александра Франчетти, который причастен к оккупации Крыма. Об этом сообщает "РИА Новости".

Как отмечается, заседание суда прошло в закрытом режиме. Россиянин отвергает выдвинутые ему обвинения и называет это "шагом к фашизму".

Адвокат Франчетти опротестовал данное решение. Апелляционная жалоба будет рассматриваться в течение 14 дней.

В настоящее время задержанный переведен в тюрьму Панкрац.

Новости по теме: В Крыму со времени оккупации обнаружили 43 случая насильственных исчезновений, - ООН

Напомним, в аэропорту Праги по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины, было задержан гражданин РФ Александра Франчетти. В 2014 году Франчетти активно участвовал в аннексии Крыма. Как ранее отмечали СМИ, еще за несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова он группировки "Северный ветер", которое отвечало за охрану линий электропередач, газопровода, а также выявление неких "экстремистских групп".

 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект