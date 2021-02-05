В Бундестаге предлагают ввести мораторий на строительство "Северного потока-2" как альтернативу санкциям США

Российское судно-трубоукладчик "Фортуна" Фото из открытых источников

ЕС, Россия, США согласовывают мораторий на строительство газопровода, но на этот раз не как санкции, а как паузу для вступления в переговоры, пояснили в парламенте

Глава комитета немецкого парламента по международным делам Норберт Реттген предлагает ввести мораторий на строительство российского газопровода "Северный поток-2", если Россия будет давить на Украину через газ как альтернативу санкциям США. Об этом он сообщил в интервью Deutschlandfunk.

"Возможно, решение могло бы быть следующим: ЕС, Россия, США согласовывают мораторий на строительство, но на этот раз не как санкции, а как паузу для вступления в переговоры", - отметил Реттген.

По словам главы комитета, такое решение положительно повлияет на установление доверительных отношений между странами. А также будет способствовать опровержению мнения, что газопровод является геополитическим оружием.

Напомним, недавно немецкая компания Bilfinger SE отказалась от участия в проекте строительства российского газопровода "Северный поток-2". Причиной этого стала угроза введения санкций со стороны США.