В Белом Доме сообщили, кто представит делегацию США на саммите Крымской платформы

Также в делегацию входит временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин

Также в делегацию входит временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Делегацию Соединенных Штатов на саммите Крымской платформы возглавит министр энергетики США Дженнифер Малхерн Грэнхолм. Об этом информирует пресс-служба Белого дома .

"Президент Джо Байден объявил о назначении президентской делегации в Киев для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости 23-24 августа 2021 года.

Возглавит делегацию Дженнифер Малхерн Гренхолм, министр энергетики США", - говорится в сообщении.

В частности в состав делегации вошел помощник секретаря по международным делам Эндрю Лайт.

Напомним, ранее мы писали, что одна из стран в последний момент отказалась от участия в саммите Крымской платформы. Она сделала это под давлением Российской Федерации.