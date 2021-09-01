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В Белом доме началась встреча Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден REUTERS

На повестке дня - безопасность, в частности энергетическая, обновление стратегического партнерства

В Вашингтоне в Белом доме началась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом сообщил украинский лидер в своем Twitter.

"Начинаем важные переговоры с Джо Байденом. На повестке дня-безопасность, в частности энергетическая, обновление стратегического партнерства. Спасибо президенту США за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии РФ. Вместе будем двигаться вперед путем интеграции в ЕС и NATO", - отметил Зеленский.

Как известно, двое президентов должны провести встречу с глазу на глаз. Также должны состояться переговоры украинской и американской делегаций.

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Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сделал заявление относительно визита украинского главы Владимира Зеленского. Он отметил, что с нетерпением ждет этой встречи.

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