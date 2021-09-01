В Белом доме началась встреча Зеленского и Байдена

На повестке дня - безопасность, в частности энергетическая, обновление стратегического партнерства

В Вашингтоне в Белом доме началась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом сообщил украинский лидер в своем Twitter.

"Начинаем важные переговоры с Джо Байденом. На повестке дня-безопасность, в частности энергетическая, обновление стратегического партнерства. Спасибо президенту США за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии РФ. Вместе будем двигаться вперед путем интеграции в ЕС и NATO", - отметил Зеленский.