В 2014-м Зеленский и Шефир обманом пытались вытащить свои деньги из проблемного банка, - расследование

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Еще до похода в политику, в 2014 году, Владимир Зеленский и его соратник по "Кварталу 95" Сергей Шефир пытались в обход установленной законом очереди забрать деньги со своих депозитов из проблемного "Брокбизнесбанка". В то время банк, принадлежавший Сергею Курченко, проходил процедуру ликвидации.

Об этом идет речь в расследовании журналистов "Схем", опубликованном 14 октября.

В ту пору "кварталовцы" Зеленский и Шефир стремились получить не только гарантированные государством 200 000 гривен, но и больше, что было не положено по процедуре. Ведь у будущего президента на депозите находилось более 300 000 долларов, а Шефир держал более 400 000 долларов.

Журналисты "Схем" обнаружили, что оба подписывали соглашения с компаниями-должниками проблемного банка, пытаясь вывести из-под залога имущество на миллионы гривен. А взамен будущие политики могли бы получить, хотя и частично, компенсацию - сумму меньше, чем размер депозита, но точно выше той, на которую могли рассчитывать от Фонда гарантирования вкладов.

Однако в итоге Высший хозяйственный суд признал, что подписанные соглашения не соответствовали законодательству.

"В то время Зеленский и Шефир не занимали государственных должностей, но "Схемы" решили рассказать эту историю затем, чтобы общество могло составить полный портрет тех, кто сейчас руководит страной, - сообщают журналисты. - Ведь подобные схемы в обход установленной законом процедуры приводили к искусственному уменьшению активов банка, а следовательно, снижали шансы других граждан и компаний вернуть свои деньги".

Напомним, в начале октября было обнародовано масштабное "Досье Пандоры", из которого следует, что многие политики мира, включая Зеленского, держат огромные суммы в офшорах.