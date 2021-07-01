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В 2014 году Зеленский в Донецке доказывал, что русские и украинцы - один народ

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский, который, комментируя прямую линию с Владимиром Путиным, не согласился с его тезисом, что украинцы и россияне - это один народ, еще в 2014 году придерживался другого мнения. 

В апреле 2014 года Зеленский со студией "Квартал 95" был на гастролях в Донецке, во время которых он дал интервью донецкой "Муниципальной газете". Отвечая на вопрос журналиста об антироссийском характере многих номеров артистов, Зеленский заявил, что он считает украинцев и россиян одним народом.

"Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ. Проблемы правительства России и его отношения, в силу различных обстоятельств, к правительству Украины вылились на нас с вами. И наша "квартальская" позиция - не за правительство Украины, а за украинский народ. И не против русского народа, а против российского правительства. Как мы можем его не любить? Мы же не идиоты! Мы читаем одни и те же книги. Но мы не стесняемся выказывать свое отношение к правительству Российской Федерации. Как, собственно, и отношение к нашему правительству", - сказал Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает неверным утверждение, что украинцы и россияне являются одним народом.

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