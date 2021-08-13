Уже 42 страны подтвердили участие в саммите "Крымской платформы", - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Сегодня утром было известно о 40 участниках

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что количество участников саммита Крымской платформы возросло до 42. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"День запуска приближается. Утром было 40 участников. А после обеда уже 42", - отметил глава МИД Украины.

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Кроме этого, Кулеба презентовал тематическую рамку в соцсети по случаю запуска "Крымской платформы".

Напомним, накануне глава МИД России Сергей Лавров назвал "шабашем" запланированный на 23 августа саммит "Крымская платформа", который пройдет в Киеве.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на резкие заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о саммите и отметил, что доволен такой нервной реакцией.