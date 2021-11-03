Уруского уволили с должности вице-премьера и главы Минстратегпрома

Олег Уруский Радио Свобода

Его увольнение поддержали 342 народных депутатов

Верховная Рада Украины отправила в отставку вице-премьер-министра и министра по стратегической промышленности Олега Уруского. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Как отмечается, его увольнение поддержали 342 народных депутатов.

Справочно: В середине 1990-х Уруский работал начальником управления в Национальном космическом агентстве Украины, впоследствии руководил управлением в аппарате СНБО. В 2000-2003 годах занимал должность первого заместителя председателя Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

В 2005-2006 годах Уруский был первым заместителем министра промышленной политики в правительстве Юлии Тимошенко.

В 2014 году Уруский занимал должность заместителя гендиректора "Укроборонпрома", чуть позже - председателя Государственного космического агентства, но продержался на ней меньше года - в августе 2015-го его уволили. После этого занялся бизнесом.

В 2020 году его назначили министром стратегических отраслей.

Как сообщалось ранее, должность Урусского может занять Павел Рябикин - руководитель Гостаможни.