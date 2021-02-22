Уруский ответил на фото с Кадыровым

Олег Уруский Фото из открытых источников

По словам министра, он принимал участие в официальной церемонии открытия выставки как глава украинской делегации

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский объяснил фото с выставки оружия IDEX-2021 в Абу-Даби, на котором он рядом с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Соответствующее сообщение он разместил в Facebook.

По словам министра, он принимал участие в официальной церемонии открытия выставки как глава украинской делегации, а размещение всех гостей согласно протоколу государства-организатора.

"Была применена практика, согласно которой личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке", — написал Уруский.

Он подчеркнул, что "не имел и не собирается иметь" никаких контактов с Кадыровым.

"Не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни любой другой страны, демонстрируя таким образом неуверенное поведение и слабость украинской стороны", — добавил Уруский.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль потребовал объяснений от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, которого во время выставки оружия IDEX-2021 в Абу-Даби заметили рядом с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.