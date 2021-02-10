Умышленное сбитие самолета "МАУ": В Иране отрицают скрытые мотивы

Катастрофа Boeing PS 752 в Тегеране REUTERS

В МИД подчеркнули, что Тегеран и в дальнейшем будет шаг за шагом выполнять свои международные обязательства

Иран официально опроверг информацию о якобы умышленном сбивании самолета украинской авиакомпании "МАУ" 8 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба МИД Ирана.

По словам представителя МИД Саида Хатібзаде, информация про аудиозапись, на которой глава ведомства Мохаммад Джавад Зарифе говорит о том, что уничтожение рейса украинского Boeing было преднамеренным, противоречит его культуре речи.

"Заявления о наличии подобной записи не соответствуют действительности", - сказал Хатибзаде.

В то же время он подчеркнул, что Тегеран и в дальнейшем будет шаг за шагом выполнять свои международные обязательства в соответствии с внутренними и мировыми нормами.

Напомним, ранее телеканал CBC News сообщил, что канадское правительство и органы безопасности страны изучают запись, на которой предположительно министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе говорит о том, что уничтожение рейса украинского Boeing было преднамеренным.