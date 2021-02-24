Ульяна Супрун – "крестная мать" Стерненко в политике, – Волошин

Сергей Стерненко Укринформ

А она имеет весомый голос в Вашингтоне, отметил нардеп

Сергея Стерненко защищают те, кто непосредственно ориентируется на посольство США. А его "крестная мать" в политике – это Ульяна Супрун.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" – заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Олег Волошин.

Народный депутат, комментируя судебный приговор в отношении Сергея Стерненко по делу о похищении человека, обратил внимание на специфическую биографию активиста.

"Кто такой Стерненко сегодня? Был себе такой мальчик, рекетир, который до Майдана торговал наркотиками. С очень специфической биографией человек, как и многие в "Нацкорпусе", тот же Карась, как целый ряд участников добробатов, которые были уголовниками. Тот же Белецкий сидел в тюрьме еще в старые времена, еще до всех этих драматических событий 2014 года... Теперь посмотрите, научили его (Стерненко. – Ред.) говорить, одели очечки, причесали. Заметьте, кто его главный куратор? О фактах теперь. Госпожа Ульяна Супрун. Вот Ульяна Супрун – это крестная мать Стерненко в украинской политике. Кто-то может сказать – подумаешь, какая-то там тетка, полностью развалившая, убившая нашу медицину, сохранившая американское гражданство, вопреки законодательству. Я пытаюсь через своих американских друзей, знакомых разобраться, природа ее влияния в Вашингтоне для меня непонятна. Но она имеет серьезный весомый голос в Вашингтоне", – сказал Олег Волошин.

Парламентарий отметил, что Ульяну Супрун очень сильно не воспринимали многие из команды пятого президента Петра Порошенко, и именно критика медицинской реформы авторства Ульяны Супрун, которую тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский беспощадно критиковал, позволила ему выиграть выборы. Однако когда действующий гарант пришел к власти, сказал Олег Волошин, ему объяснили, что, если он будет критиковать Супрун и ее реформу, то у него будут проблемы с Вашингтоном.

"Стерненко защищают как раз те, кто напрямую ориентируется на посольство США. Заметьте, "Нацкорпуса", которые реально еще те бандиты и негодяи, потому что они сотрудничают с Зеленским сейчас, на Банковой как раз не было. Многих других известных национал-радикалов не было. А вот "Голос"... Кто такие "Голос"? Разве это национал-радикалы на самом деле? Посмотрите на этих мальчиков и девочек, какие из них радикалы? Это просто "соросята", ставленники глобалистских структур, и координируются они американским посольством здесь", – сказал Олег Волошин.

Напомним, 23 февраля состоялся суд над активистом Сергеем Стерненко. Его признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича и присудили 7 лет лишения свободы.

Сам активист себя виновным по указанному делу не считает и обещает обжаловать решение.

Как сообщали, в Киеве вечером 23 февраля сторонники одесского активиста Сергея Стерненко вышли на акцию протеста против его осуждения. Во время акции состоялись столкновения между протестующими и полицией.