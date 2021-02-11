Ультраправые являются инструментом в руках государства, – правозащитник

Владимир Чемерис Фото из открытых источников

Государство их поддерживает, констатировал Владимир Чемерис

После выборов президента и в ВРУ в 2019 году представители ультраправых движений в Украине притихли, а потом поняли, что власть президента Владимира Зеленского, так как и при предыдущем президенте Петре Порошенко, будет их использовать для погромов и давления.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, "NewsОne" и "112 Украина" заявил политический эксперт и правозащитник Владимир Чемерис.

"У нас люди, которые обоснованно обвиняются в убийстве, например, в убийстве журналиста Бузины или известный одесский убийца Стерненко, который в прямом эфире убивал человека, они спокойно находятся на свободе, являются уважаемыми членами общественных советов различных организаций. Следствие и суды продолжаются уже в вопросе Бузины уже шесть лет, и конца и края этому не видно. Это значит, что просто государство поддерживает и эти ультраправые являются инструментом государства", – сказал Владимир Чемерис.

Правозащитник обратил внимание на то, что после президентских и парламентских выборов 2019 года радикалы на время притихли.

"Мы ведем мониторинг ультраправого насилия. После президентских выборов 2019 года и парламентских насилие сошло на ноль, потому что все эти, скажем так, "ребята" были дезориентированы. Они думали, что сейчас наступит ответственность. Потом они поняли, что все же новая власть Зеленского, так же, как и власть Порошенко, будет их использовать для погромов и давления на инакомыслящих, и они снова теперь совершенно спокойно себе нормально существуют", – отметил Владимир Чемерис.

Как сообщали, народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что радикалы в среду, 10 февраля, пытались сорвать проведение законного турнира по боксу среди участников общественной организации "Патриоты – За жизнь".

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", "NewsOne", ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", "NewsOne" и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" - на 112ua.tv, а "NewsOne" - на newsoneua.tv.