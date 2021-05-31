Украину не будут приглашать на саммит НАТО, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото из открытых источников

Саммит пройдет только для союзников, поскольку будет коротким

На саммит НАТО 14 июня 2021 года не будут приглашать Украину и Грузию. В нем примут участие только страны-участницы альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

"В следующий раз у нас, возможно, будет больше времени. И мы проведем встречи на высоком уровне с партнерами. Но я не хочу спекулировать, когда будут такие встречи, но на этот раз формат с партнерами не предусмотрен", - заявил Столтенберг.

По его словам, политика открытых дверей в НАТО является большим достижением, которое позволило распространить демократию и права человека почти по всей Европе после холодной войны.

"Мы продолжаем работу со странами-аспирантами, такими как Грузия и Украина. Наш месседж: сфокусируйтесь на реформах, на усилении вооруженных сил и служб безопасности, поскольку мы считаем, что это лучший способ для евроатлантической интеграции", - отметил Столтенберг.

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Ранее сообщалось, что в офисе президента надеются на участие Украины в саммите НАТО уже в первом месяце лета.