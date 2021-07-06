Украинскому журналисту Есипенко в Крыму продлили срок ареста на полгода

Владислав Есипенко Фото из открытых источников

Его обвиняют в незаконном изготовлении, переделке или ремонте огнестрельного оружия и боеприпасов

Украинскому журналисту, внештатному корреспонденту "Радио Свобода" Владиславу Есипенко т. н. райсуд в Симферополе продлил на полгода срок ареста. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook.

"Сегодня подконтрольный России так называемый райсуд в Симферополе продлил на полгода срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины Владислава Есипенко.

Призываю международное сообщество отреагировать на судилище и усилить давление на РФ для защиты прав граждан, которые остались проживать на территории временно оккупированного Крыма, освободить всех незаконно удерживаемых страной-агрессором граждан Украины", - написала она.

Омбудсмен также просит международные организации и правозащитные институты делегировать на судебные заседания во временно оккупированный Крым своих представителей, чтобы не допустить нарушений прав украинца Есипенко.

Примечательно, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также призвал мировое сообщество присоединиться к Украине в требовании к России освободить украинского журналиста Есипенко.

Справка:

10 марта во временно оккупированном Россией Крыму задержали гражданина Украины Владислава Есипенко.

Внештатного корреспондента "Радио Свобода" обвиняют в незаконном изготовлении, переделке или ремонте огнестрельного оружия (ч.1. ст. 223-1 Уголовного кодекса РФ) и незаконном изготовлении боеприпасов.

6 июля районный суд в Симферополе начал рассматривать дело Есипенко по существу.

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Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что сейчас в российских тюрьмах из-за своей деятельности находятся девять журналистов, а еще один - под домашним арестом.