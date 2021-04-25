Украинское правительство сегодня выступает против фундаментальных прав человека, - евродепутат Кра

Максимилиан Кра Фото из открытых источников

Украинское правительство стремительно движется против фундаментальных прав человека. Об этом заявил в эфире "Першого Незалежного" евродепутат Максимилиан Кра, комментируя нынешние действия украинской власти, в том числе по ограничению вещания телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

"Репрессии стали тенденцией в Украине. Мы сейчас видим, что украинское правительство стремительно движется против фундаментальных прав человека. В частности, репрессирует русскоязычных принятием законов, запрещающих использование любого другого языка, кроме украинского. Даже в тех регионах Украины, где никто не общается на украинском как родном языке. Это грубое нарушение прав человека, которые Украина обязывалась уважать. Поэтому сейчас украинское правительство на очень катастрофической позиции в отношении тех людей, которые требуют выполнения обещаний и разговаривают на русском. Я этим очень встревожен", - отметил он.

Евродепутат напомнил, что на президентских выборах Владимир Зеленский одержал победу большинством голосов. "Но, когда я смотрю на социологические опросы сегодня, понимаю, что Зеленский не имеет никаких шансов переизбраться. Кроме этого, он ведет страну к войне. Украинская политика на самом деле впечатляет - с одной стороны Зеленский имеет поддержку западного электората, похоже, он популярен больше за пределами Украины, чем в Украине. С другой стороны - он пытается изменить устоявшиеся правила игры очень агрессивно. Это очень опасно. Я бы объяснил это его ужасным рейтингом, который он имеет сейчас", - отметил он.

По словам Кра, люди, живущие за пределами Европейского союза обычно очень хорошего мнения о Евросоюзе, гораздо выше, чем те, кто живут в нем. Но европейцы верят, что все, что говорит Европа о правах человека является правдой. Но на самом деле это не так. Права человека имеют политическую составляющую.

"Я в Брюсселе рассказываю своим коллегам, что в Украине репрессируют русскоязычных. А они мне говорят - почему об этом не пишут в газетах. Мы видим игру двойных стандартов. Зеленский достиг того, что он является одним из левых либеральных лидеров на Западе. Если вы посмотрите на Хантера Байдена, сына действующего президента США, вы увидите ковид-коррупцию, которая является неограниченной в Украине. И есть люди на Западе, которым выгоден этот коррупционный режим", - подчеркнул он.

При этом евродепутат добавил, что у него есть копия документа, который приняли в Украине против русскоязычных. "Я обсужу это с моими коллегами в торговом комитете. Мы поставим вопрос торговых отношений с Киевом, ведь это недопустимо, что происходит в Украине", - пообещал он.

"Рано или поздно правосудие возобладает и мы увидим телеканалы ваши в прямом эфире. Я оптимист по этому поводу", - подытожил Максимилиан Кра.

Напомним, ранее "Перший Незалежний" расширил свое вещание еще на три YouTube-площадки и призвал всех распространять трансляцию телеканала на своих YouTube-аккаунтах.

Отметим, что ряд пользователей из Украины столкнулись с недоступностью YouTube-каналов "112 Украина", NewsOne и ZiK. Это связано с тем, что YouTube лишил украинских пользователей доступа к этим каналам из-за ежедневных запросов от Офиса президента Украины.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK вскоре выступили с совместным заявлением и назвали действия Банковой по ограничению доступа украинцев к информации бессмысленными, позорными и просто глупыми.