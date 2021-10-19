Политолог Погребинский оценил ситуацию вокруг Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в понедельник, 18 октября, в беседе с "Известиями" оценил ситуацию вокруг главы Политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Как подчеркнул эксперт, слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности обмена Медведчука при наличии у него российского гражданства выглядят совершенно невероятно. Политолог напомнил, что глава Политсовета ОПЗЖ уже заявлял о том, что у него есть только украинское гражданство. По словам Погребинского, отъезд Медведчука из Украины станет концом его политической карьеры.

Также украинский эксперт выдвинул свои теории о том, что могло стать причинами давления на политика.

"С одной стороны, это психологическая зависть, а с другой — это демонстрация того, что для Запада и для украинских националистов Зеленский свой. Президент рассматривает его как политического конкурента. На самом же деле голоса, которые получил Зеленский на востоке Украины, он уже потерял", — отметил он.

По мнению Погребинского, в итоге для Медведчука всё это закончится более-менее благополучно, однако после окончания срока домашнего ареста власти снова будут пытаться его посадить. При этом эксперт указал на то, что в настоящее время это сделать сложнее, поскольку глава государства в значительной мере дискредитирован скандалом с офшорами.

Накануне Зеленский заявил, что рассмотрел бы возможность обмена главы Политсовета ОПЗЖ, если бы у него было гражданство РФ. Медведчук, в свою очередь, указал на отсутствие у него другого гражданства, кроме украинского.

12 октября Печерский районный суд Киева снова отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест на срок до 7 декабря, не поддержав ходатайство прокуратуры взять политика под стражу с назначением залога в 1 млрд гривен (порядка $38 млн).

Гособвинение заявило о намерении обжаловать в апелляционном порядке меру пресечения.

Медведчук также остался недоволен решением судьи. Уголовное преследование в отношении себя политик назвал незаконным. По его словам, все уголовные дела против него сфабрикованы и таким образом Киев борется с оппозицией и пытается пресечь политическую борьбу с властью.

8 октября в пресс-службе Службы безопасности Украины сообщили об оглашении нового подозрения Медведчука по статьям о госизмене и содействию терроризму в связи с причастностью к незаконной поставке угля с "оккупированной территории" в конце 2014 — начале 2015 года.

Главу Политсовета ОПЗЖ также обвиняют в покушении на разграбление национальных ресурсов. По делу проходит и его соратник Тарас Козак.