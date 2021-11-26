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Украинский писатель Василий Анисимов об актуальности тем, раскрываемых в фильме митр. Тихона

Василий Анисимов Фото из открытых источников

В современном мире властям и церкви не получается объединиться и пройти вместе крестный ход.

Такое мнение высказал заслуженный журналист Украины, писатель Василий Анисимов о фильме митрополита Тихона Шевкунова "Гибель Империи (смотреть первую серию, вторую серию).

"Потому что если 100 лет об этом не говорить, то собственно, а что мы потеряли? Очень важно вводить эту историю. История - это всегда соучастник современности. Перед тем как обсуждать империю, мы должны понимать, а что она великого принесла на эту землю. Мы должны говорить о христианской империи", - заявил он.

По словам журналиста, каждая империя держится на чьих-то плечах, которые более 2000 лет гибли за нее.

"Тогда же было это единство государя и людей, которые поддерживают его", - подытожил Анисимов.

Главный урок, который исходит от фильма владыки Тихона "Гибель империи" (смотреть первую серию, вторую серию).

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