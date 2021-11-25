Украинский Хельсинский союз по правам человека требует от Зеленского подписать законопроект о военных преступниках

Офис президента

Ряд общественных организаций требует от президента Украины Владимира Зеленского подписать принятый Верховной Радой законопроект №2689 о военных преступниках. Соответствующее обращение от 14 организаций обнародовано на сайте Украинского Хельсинского союза по правам человека.

"Призываем президента Украины подписать проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации норм международного уголовного права и международного гуманитарного права №2689, введя надлежащую ответственность за преступления против человечности и военные преступления, совершенные на оккупированных территориях", – сказано в документе.

Обращения подписали: ОО "КрымSOS", Центр гражданских свобод, Украинский Хельсинский союз по правам человека, Центр прав человека ZMINA, Региональный центр по правам человека, Правозащитный центр "ДІЯ", Объединение родственников политзаключенных Кремля, Дом прав человека "Крым", Медийная инициатива по правам человека, Крымская правозащитная группа, Центр гражданского просвещения "Альменда", Харьковская правозащитная группа, Образовательный дом прав человека – Чернигов и Платформа освобождения политзаключенных.

Как сообщалось, 22 ноября Зеленский должен был подписать или ветировать принятый Верховной Радой законопроект №2689 о военных преступниках. Офис президента так и не ответил на запрос "Радио Свобода", отправленный еще в сентябре, о том, почему документ "пропал" после голосования в парламенте.