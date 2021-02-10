Украинские ВМС получили от США скоростные катера и надувные лодки
Всего получено 10 скоростных катеров Willard
Командующий Военно-Морских сил ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа отметил единство всего цивилизованного мира, который сейчас противостоит российской агрессии.
"Начиная с 2014 года мы с нашими коллегами провели более 200 мероприятий совместной подготовки. Сегодня мы получили лодки, водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, радиотехнические комплексы и другое оборудование. Все это – поддержка наших друзей на пути к свободной и независимой Украине", – отметил контр-адмирал.
Также он рассказал, что в первом полугодии этого года ВМС Украины получат еще три патрульных катера от США.
В свою очередь атташе ВМС при Посольстве США в Украине капитан II ранга Питер Мэллори заявил, что в поддержку стратегического партнерства Украиной США всегда готовы помочь в реализации евроатлантического будущего и укреплении способности защищать свой суверенитет и территориальную целостность.
Представителям воинских частей и учреждений ВМС Украины вручили сертификаты на переданную технику и средства.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны США заключило контракт с компанией SAFE Boats International на изготовление патрульных катеров Mk VI, два из которых будут переданы Украине.