Украинские ВМС получили от США скоростные катера и надувные лодки

Всего получено 10 скоростных катеров Willard

Командующий Военно-Морских сил ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа отметил единство всего цивилизованного мира, который сейчас противостоит российской агрессии.

"Начиная с 2014 года мы с нашими коллегами провели более 200 мероприятий совместной подготовки. Сегодня мы получили лодки, водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, радиотехнические комплексы и другое оборудование. Все это – поддержка наших друзей на пути к свободной и независимой Украине", – отметил контр-адмирал.

Также он рассказал, что в первом полугодии этого года ВМС Украины получат еще три патрульных катера от США.

В свою очередь атташе ВМС при Посольстве США в Украине капитан II ранга Питер Мэллори заявил, что в поддержку стратегического партнерства Украиной США всегда готовы помочь в реализации евроатлантического будущего и укреплении способности защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Представителям воинских частей и учреждений ВМС Украины вручили сертификаты на переданную технику и средства.

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Ранее сообщалось, что Министерство обороны США заключило контракт с компанией SAFE Boats International на изготовление патрульных катеров Mk VI, два из которых будут переданы Украине.