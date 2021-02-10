Украинская жаба задавила криворожского парня Зеленского

Геннадий Москаль. Фото: focus.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда оппозиционных телеканалов из-за личной обиды на депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, которого называют их собственником. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-депутат Верховной Рады Геннадий Москаль, передает NewsOne.

По словам Москаля, Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака взбесило, что "ЛДНР" готовы передать нескольких удерживаемых граждан Украины через Медведчука.

"Я буквально вчера встретил одного из администрации, Офиса или как там называют у президента. Я говорю: "Слушай, а откуда вообще взялось это экстренное закрытие трех каналов, пикетирование "НАШего" канала и так далее?". Он говорит: "А что, ты не понимаешь?". Я говорю: "Нет". – "Ненависть к Медведчуку личная Ермака и Зеленского за то, что ему поручили "ЛНР", "ДНР" девятерых вернуть".

Я говорю: "Так за это нужно было такой шухер устраивать в Украине?". Это правда, они говорят, украинская жаба криворожского парня задавила. Как "не мы, почему Медведчук должен привезти? Неустановленные женщины, никто их не знает". Да как? Они осуждены за шпионаж в пользу Украины, как их никто не знает – так на кого же они тогда работали, спросите в СБУ?", – заявил Москаль.