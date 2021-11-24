Украинская делегация в ТКГ выразила протест из-за указа Путина о товарах из ОРДЛО

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В ТКГ подчеркнули, что такие шаги со стороны России - это вмешательство во внутренние дела Украины

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе выразила протест из-за указа президента Российской Федерации Владимира Путина о допуске на российский рынок товаров из ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ. Как отмечается, такие действия России противоречат Минским соглашениям и договоренностям лидеров нормандской четверки.

"Украинская делегация заявила протест против подписания 15 ноября 2021 года президентом РФ указа, который предусматривает признание Российской Федерацией так называемых "сертификатов происхождения товаров, выданных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.