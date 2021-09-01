Украинская делегация передала Байдену список удерживаемых в Крыму и на Донбассе
В списке указывается 450 имен удерживаемых
Украинская делегация передала президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену список незаконно удерживаемых украинцев во временно оккупированном Крыму, в ОРДЛО и России. В документе указываются имена 450 человек. Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции президентов США и Украины Джо Байден и Владимира Зеленского в Белом доме, которую транслировал "Дом".
Так, украинский лидер, со своей стороны, попросил американского коллегу помочь с возвращением на подконтрольную правительству территорию украинцев.
"Очень чувствительный вопрос. Мы утром передали вашей команде список людей, которые находятся в плену на оккупированной части Донбасса, в Крыму и в Российской Федерации. И их около 450 человек", - отметил Зеленский.
Напомним, Джо Байден уже заявил, что Украина и Штаты имеют общие ценности. Поэтому Вашингтон привержен достижению долгосрочной миссии по Европе, чтобы она была целостной и мирной.