Украинская делегация передала Байдену список удерживаемых в Крыму и на Донбассе

В списке указывается 450 имен удерживаемых

Украинская делегация передала президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену список незаконно удерживаемых украинцев во временно оккупированном Крыму, в ОРДЛО и России. В документе указываются имена 450 человек. Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции президентов США и Украины Джо Байден и Владимира Зеленского в Белом доме, которую транслировал "Дом".

Так, украинский лидер, со своей стороны, попросил американского коллегу помочь с возвращением на подконтрольную правительству территорию украинцев.

"Очень чувствительный вопрос. Мы утром передали вашей команде список людей, которые находятся в плену на оккупированной части Донбасса, в Крыму и в Российской Федерации. И их около 450 человек", - отметил Зеленский.

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Напомним, Джо Байден уже заявил, что Украина и Штаты имеют общие ценности. Поэтому Вашингтон привержен достижению долгосрочной миссии по Европе, чтобы она была целостной и мирной.