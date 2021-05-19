Украинская авиакомпания помогла подсанкционной Беларуси перевезти истребители в Сербию

В перевозке был задействован украинский самолет Ан-124

Беларусь, находящаяся под санкциями ЕС, перевезла в Сербию истребители МиГ-29, совершив при этом техническую посадку в Будапеште. Об этом говорится в материале балканской службы "Радио Свобода".

Как отмечается, в самолете, оператором которого является украинская компания "Антонов", были два из четырех истребителей Миг-29, которые Беларусь подарила Сербии.

Министерство обороны Венгрии подтвердило информацию, что самолет совершал техническую посадку в Будапеште.

"Украинский Ан-124 (Антонов) из Беларуси на пути в Сербию (через Украину и Румынию) был вынужден остановиться 16 мая 2021 года по техническим причинам", - говорится в ответе Минобороны Венгрии, направленной венгерской службе "Радио Свободная Европа".

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По данным издания, это уже не первый случай, когда оружие, предназначенное для Сербии, привозится из подсанкционных стран через воздушное пространство стран-членов ЕС и НАТО.

Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что контроль за экспортом и транзитом оружия из стран-членов Евросоюза регулируется национальным законодательством, общей позиции Совета ЕС по контролю за экспортом военной техники и оборудования и Соглашением о торговле оружием.

"Эти правила являются юридически обязательными для всех государств-членов и применяются под их ответственность и под надзором национальных органов", - подчеркнул он.

При этом Стано добавил, что общая позиция Евросоюза среди своих основных положений устанавливает восемь критериев оценки рисков для заявки на экспорт и транзит оружия, включая соблюдение прав человека и международного гуманитарного права страной назначения, а также сохранения регионального мира, безопасности и стабильности.

В Минобороны Сербии отметили, что не располагают данными о приземлении самолета с истребителями в Будапеште.

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Напомним, в конце февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что будет подготовлен четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. По данным СМИ, работа над ним продолжается с начала марта.

В санкционный список ЕС уже включено 84 физических лица и 7 юридических лиц, ответственных за репрессии и фальсификации на выборах в Беларуси.