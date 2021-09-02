Украине стоит разместить силы противовоздушной обороны США, - Резников

Вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников Министерство по вопросам временно оккупированных территорий

Они бы могли выполнять функции защитного оружия

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников выступил за размещение сил противовоздушной обороны США в Украине. Об этом он заявил в своем интервью для "Лига.net".

"Сегодня в США-современные передовые технологии, в частности ПВО. Это особенно важно с учетом угрозы из Крыма. Мы не говорим об атакующем оружии. Мы говорим о защитной. Я сторонник того, что США могут, совершенно не провоцируя россиян, обеспечить нас технической помощи в плане различных средств ПВО", - сказал министр.

По вопросу присутствия американских военных Алексей Резников считает, что это уже вопрос того, в каком качестве они нужны.

"С точки зрения обучения, тренировки, организации. Некоторые СМИ извратили и сказали, что Резников за военные базы. Вот именно для военных баз нужно вносить изменения в Конституцию", - заявил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил список военной поддержки США с государственным секретарем Энтони Блинкеном во время его визита в Киев. В первую очередь Украина просила системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии.