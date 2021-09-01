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Украине недостаточно одной поддержки со стороны НАТО, - Зеленский

Владимир Зеленский 

 Офис президента

Украинцы видят эту поддержку со стороны НАТО и понимают, что в случае эскалации, Украина не останется наедине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине недостаточно одной поддержки со стороны НАТО. Об этом он сказал во время своего выступления в Вашингтоне (США).

По словам главы государства, украинцы видят эту поддержку со стороны НАТО и понимают, что в случае эскалации со стороны России, Украина не останется один на один, за что и поблагодарил.

"Но это другое. Это присутствие. Я считаю, что это, в принципе, правильный психологический шаг: не применяется оружие, но другим, третьим государствам, показывается, что Альянс сотрудничает в учебе и работает с Украиной. Поэтому, как психологический шаг, считаю, что это очень неплохо. Достаточно ли этого? Считаю, что нет", - подчеркнул Зеленский.

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Напомним, ранее резидент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса (НАТО), пока не вернет все оккупированные территории.

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