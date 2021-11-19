Украине не следует строить заграждения на границе с Беларусью, пока эта граница официально не определена, - военный эксперт

Строительство заграждений на границе с Беларусью, о котором заговорили украинские власти в связи с наплывом мигрантов, является бессмысленным, поскольку Украина не завершила процедуру демаркации и делимитации границы. Пока наша страна полностью не прошла эти процедуры с Беларусью, строительство заграждений за 7 млрд грн повлечет лишь дополнительные проблемы для Украины, считает военный эксперт Олег Стариков. Об этом пишет в материале для 112ua.tv Анна Пешкова.

"Сторона, с которой не согласовали, вправе просто разломать эти заборы, так что деньги на них будут потрачены зря. Либо же заграждения придется переносить самостоятельно, когда по границе будут достигнуты договоренности", - говорит Стариков.

Уже завершено определение 758,3 км сухопутной границы с Беларусью, 120 км - в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Однако Стариков отмечает, что документы о демаркации и делимитации не были переданы в ООН. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в СМИ рассказал, что работы еще не закончены: демаркационная комиссия еще устанавливает места для пограничных знаков. Также не демаркировали почти 326 км по рекам Днепр, Сож и Припять. Полностью завершить процесс планируют до 2026 года.

Что же касается России, заграждения на границе с которой могут обойтись Украине в 10 млрд грн, то работы по демаркации начали еще 11 лет назад. До начала вооруженного конфликта на Донбассе смешанная комиссия успешно работала, но процесс в итоге застопорился.

"Мы знаем, что из-за неуступчивой позиции РФ у нас долгое время не решались вопросы демаркации границы по акватории Азовского моря. На сегодня вопрос вообще отложен на второй-третий план. Строительство заграждений без демаркации - вопрос, скорее, организационно-политический. А задача непосредственных участников процессов, которые отвечают за безопасность наших границ, - чтобы их деятельность была эффективной", - комментирует для 112ua.tv экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Поздно начатую демаркацию всех границ Стариков связывают с тем, что соседние страны не считались вероятными противниками. Но так или иначе, а без полного определения Украиной своих границ наша страна не сможет стать членом Евросоюза, не говоря уже о НАТО, подчеркивает он.

Напомним, на польско-белорусской границе появились тысячи мигрантов. Для защиты от возможной угрозы украинские власти планируют разместить временные сооружения на "горячих" участках границы, а также выделить средства на обустройство границы из бюджета на 2022 год.

Детальнее о целесообразности инвестирования в заграждения на украинской границе читайте в материале "Борьба с мигрантами за 7 млрд грн: Нужны ли Украине заборы и рвы на границе с Беларусью".