Украинцы имеют право на проезд без ковид-сертификата, а их проверки полицией - незаконны, - юристы

Украинцы не обязаны предъявлять ковид-сертификаты для проезда в общественном транспорте между городами и регионами

Фото из открытых источников

Кондуктора, проводники, бортпроводники и полицейские не имеют полномочий проверять личные медицинские данные пассажиров, в том числе и ковид-сертификаты, без их согласия. Правоохранители, в частности, такие полномочия могут получить только в судебном порядке, пишет Ирина Шостак для 112ua.tv, ссылаясь на утверждения юристов.

"Пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании (статья 39-1 Закона Украины "Основы законодательства Украины про охрану здоровья)", - говорит в комментарии 112ua.tv адвокат, к. ю. н. основатель юридического Телеграмм-канала "Адвокат Права" Денис Головин.

Юристы отмечают: просить предоставить Covid-сертификат в рамках законодательного поля представители правоохранительных органов не могут. А любые требования полицейских органов предъявить "ковидную" информацию выходят за рамки их должностных полномочий, что уголовно наказуемо (статья 365 Превышение полномочий работником правоохранительного органа).

"Факт запрета на перемещение без ковид-документа не является законным и нарушает права и свободы украинцев. Согласно Конституции, никто не имеет права препятствовать перемещению человека по территории Украины. То есть, при попытке высадить вас из транспорта, полисмен рискует нарушить статью 33 Конституции, которая гарантирует гражданам Украины свободу перемещения", - пишет автор материала.

Фото из открытых источников

"Ограничение свободы передвижения возможно только в случае ограничений, установленных Конституцией Украины (статья 64) - в условиях военного или чрезвычайного положения (в Украине действует режим чрезвычайной ситуации, что не одно и то же), - говорит адвокат Денис Головин. - Например, статья 16 Закона Украины "О правовом режиме чрезвычайного положения" среди основных мер правового режима чрезвычайного положения приводит установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение; ограничение движения транспортных средств и их обзор".

Детальнее о том, что говорить, если кондуктор или полицейский требуют ковид-сертификат и как действовать, читайте в материале "Вас пытаются высадить из поезда из-за отсутствия ковид-сертификата. Как отстоять свои права".

Напомним, с 21 октября жители "желтых", "оранжевых" и "красных" зон карантина не могут отправиться в другие регионы на общественном транспорте, если у них нет Сovid-сертификата. Подобные требования распространяются на посещение кинотеатров, фитнес-центров и других мест скопления людей. За соблюдением правил следят правоохранители.