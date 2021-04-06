Украинцам навязывают провластную партию и марионеток режима Зеленского, - Кузьмин о попытке запретить "Партию Шария"

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

По его словам, запрет партий и телеканалов - это наступление на права и свободы граждан

Закрытие партий, как и запрет телеканалов, - это действия президента Владимира Зеленского, которые направлены на узурпацию государственной власти в стране. Украинцев хотят лишить права выбора, взамен им навязывают провластную партию и марионеток режима Зеленского. Об этом во время митинга под зданием Окружного административного суда г. Киева, где сегодня рассматривают иск Министерства юстиции Украины о запрете "Партии Шария", заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Ренат Кузьмин. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

Народный депутат отметил, что сегодня политики пришли под здание суда для того, чтобы отстоять справедливость в стране.

"Закрытие партий, запрет партий, как и запрет телеканалов, - это действия президента Зеленского, направленные на узурпацию государственной власти в стране. Мы не можем с этим смириться. Захват власти или узурпация власти в стране осуществляется в интересах западного капитала, целью которого является ограбление украинских богатств, ограбление украинского народа и использование территории Украины в борьбе с РФ. По сути, действия украинской власти, террористические действия украинской власти по запрету политических партий и оппозиционных телеканалов - это и есть то самое наступление на права и свободы граждан", - заявил парламентарий.

Ренат Кузьмин предостерег, что такие действия свидетельствуют о том, что власть борется с украинским народом.

"И дело даже не в Шарие, и дело даже не в телеканалах, дело не в ОПЗЖ, дело в том, что украинская власть своими действиями пытается уничтожить права всех граждан Украины на свободное выражение взглядов, на свободную политическую поддержку близких по духу партий, на свободу в пересмотре близких по духу телеканалов. Фактически украинская власть борется с украинским народом. Она объявила войну украинскому народу!" - заявил Ренат Кузьмин.

Народный депутат подчеркнул, что оппозиционные политики будут призывать украинцев не оставаться в стороне и противодействовать таким шагам и попыткам узурпировать всю полноту власти. Он предостерег, что власть пытается отобрать в украинцев право на свободный выбор, и акцентировал, что они имеют полное право выбирать ту политическую силу, которую считают нужным.

"Украинскому народу навязывается провластная партия "Слуга народа", навязываются марионетки режима Зеленского, оформленные в виде партийных проектов. Мы против этого. Мы вышли высказать свой протест и поддержать партию Шария, поддержать телеканалы, закрытые властью", - акцентировал парламентарий.

Напомним, ранее в СБУ заявили, что объявили о подозрении политику Анатолию Шарию по статьям "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Впоследствии его вызвали на допрос в качестве подозреваемого, однако Шарий не явился. Его объявили в розыск.