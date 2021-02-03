live
Новости » Политика Читати новину українською

Украинцам хотят предоставить право отозвать народных депутатов

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Для этого нужно внести изменения в Конституцию

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в парламенте работают над законопроектом, который позволит украинцам отозвать народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады

"Мы работаем над целым рядом законопроектов по народовластию. Прежде всего это законопроекты, которые касаются местных референдумов и электронных петиций. Далее наработаем проекты законов по вопросам, которые называются recalls: мы хотим дать народу возможность отозвать народных депутатов Украины", - рассказал Стефанчук.

Новости по теме: ВРУ обязала правительство ввести в Украине е-реестр больничных

Также он пояснил, что для получения возможности отзыва народных депутатов народом, нужно внести определенные изменения в Конституцию Украины.

Как отмечается, пока же основанием для лишения депутатского мандата является приговор по уголовному делу (например, за кнопкодавство). Президент Украины Владимир Зеленский хочет внести в этот список еще и прогулы.

Новости по теме: Рада поддержала за основу усиление ответственности за незаконное выселение из жилья

Напомним, ранее Верховная Рада приняла за основу законопроект №3337 о генеральной схеме планирования территории Украины

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Диктатура победила демократию: Как и почему военные в Мьянме захватили власть и что дальше Местные выборы в Киевской и Черниговской областях: Как прошло волеизъявление в трех городах Украины Крушение судна в Турции, обслуживание на украинском языке и возвращение Навального в Россию: Актуальное за выходные Украина против России: Все, что стоит знать о первом решении ЕСПЧ по нарушениям прав человека в Крыму
Loading...

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Спецэфир: закрытие телеканалов ZIK,
Спецэфир: Закрытие телеканалов ZIK,
Елена Лукаш | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу
Скандальный эфир | Тарифы. Коалиция в Раде. Языковые конфликты | Ток-шоу