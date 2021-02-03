Украинцам хотят предоставить право отозвать народных депутатов

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Для этого нужно внести изменения в Конституцию

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в парламенте работают над законопроектом, который позволит украинцам отозвать народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

"Мы работаем над целым рядом законопроектов по народовластию. Прежде всего это законопроекты, которые касаются местных референдумов и электронных петиций. Далее наработаем проекты законов по вопросам, которые называются recalls: мы хотим дать народу возможность отозвать народных депутатов Украины", - рассказал Стефанчук.

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Также он пояснил, что для получения возможности отзыва народных депутатов народом, нужно внести определенные изменения в Конституцию Украины.

Как отмечается, пока же основанием для лишения депутатского мандата является приговор по уголовному делу (например, за кнопкодавство). Президент Украины Владимир Зеленский хочет внести в этот список еще и прогулы.

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Напомним, ранее Верховная Рада приняла за основу законопроект №3337 о генеральной схеме планирования территории Украины.