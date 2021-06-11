Украина завершила расследование измен Аксёнова, Поклонской и компании

Сергей Аксенов Фото из открытых источников

Расследование происходило в отношении восьми человек по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измены

В Украине завершилось досудебное расследование в отношении восьми бывших чиновников АР Крым в деле о посягательстве на территориальную целостность страны и государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно сообщению, чиновники оккупационной администрации РФ в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и города Севастополя, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова.

По этому факту происшествия восемь человек обвиняются по ряду статей Уголовного кодекса Украины (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255).

Как отмечается, речь идет о таких людях:

Аксёнов С. В. (бывший депутат Верховного Совета АР Крым, в дальнейшем - председатель так называемого Совета министров Республики Крым);

Константинов В. А. (бывший председатель Верховного Совета АР Крым, в дальнейшем - председатель так называемого Государственного Совета Республики Крым);

Поклонская Н. В. (бывший прокурор отдела Генеральной прокуратуры Украины, в дальнейшем – прокурор так называемой Республики Крым);

Дойников Ю. В. (Севастопольский городской голова);

Абисов С. В. (бывший начальник отдела уголовного розыска Симферопольского ГУ МВД Украины в АР Крым, в дальнейшем - министр внутренних дел так называемой Республики Крым);

Мельниченко В. И. (бывший первый заместитель начальника - начальник штаба Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины, в дальнейшем - начальник пограничной службы так называемой Республики Крым);

Темиргалиев Р. И. (бывший депутат Верховного Совета АР Крым, в дальнейшем - первый заместитель председателя Совета министров так называемой Республики Крым);

Зима П. А. (бывший начальник Управления СБ Украины в г. Севастополе, в дальнейшем – начальник так называемого ФСБ по Республике Крым).

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Напомним, ранее так называемый глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что захват полуострова произошел благодаря мужеству его жителей и под личным руководством президента РФ Владимира Путина.