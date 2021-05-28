Украина закроет небо для белорусских самолетов с 29 мая

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Запрет вступит в силу с 00:00 29 мая

Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины. Об этом "РБК-Украина" сообщил источник в правительстве.

По его словам, Кабмин дал соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и "Украэродвижению".

"Поручили установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства воздушными судами, которые зарегистрированы в реестрах Республики Беларусь", – отметил собеседник.

Это означает, что белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

Кабинет министров также поручил Минифраструктуры, МИД и "Украэродвижению" сообщить о своем решении Республике Беларусь.

Позже соответствующая информация также появилась на Правительственном портале.

Напомним, со среды, 26 мая, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью и полеты в ее воздушном пространстве.

Саммит Европейского Союза также поддержал решение запретить полеты белорусских авиакомпаний на территорию ЕС и призвал всех авиаперевозчиков избегать пролета над территорией Беларуси.

Также ряд авиакомпаний решили обходить воздушное пространство Беларуси, среди них – французская Air France, финская Finnair, германская Lufthansa, латвийская AirBaltic, азиатская Singapore Airlines.

Накануне польское правительство решило закрыть воздушное пространство страны для самолетов белорусских авиаперевозчиков.