Украина вышла из двух соглашений СНГ по воздушному пространству

Украина вышла еще из двух соглашений СНГ Фото из открытых источников

Соглашения касаются гражданской авиации и использования воздушного пространства

Президент Владимир Зеленский 23 февраля издал указ, которым вывел Украину из двух международных договоров в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что Украина выходит из двух соглашений по воздушному пространству. Одно из них касается гражданской авиации и использования воздушного пространства. Его подписали 25 декабря 1991 года, а само соглашение предусматривало создание единого воздушного пространства между государствами-участниками договора. Тогда стороны также создали Совет по авиации и использованию воздушного пространства и комитет для выполнения его решений.

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Второе соглашение было подписано 15 мая 1992 года. Согласно ему, страны-участницы должны предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил стран СНГ.

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Напомним, ранее Кабинет министров принял решение о выходе Украины из семи международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств в области гражданской авиации.