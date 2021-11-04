Украина выразила протест из-за визита Путина в оккупированный Крым

МИД Украины Фото из открытых источников

Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям Украины

МИД выразил решительный протест из-за сегодняшнего визита Путина на временно оккупированную территорию Украины – Автономную Республику Крым. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 ноября 2021 года президента Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины: Автономную Республику Крым и город Севастополь", – говорится в заявлении.

Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям Украины.

В МИД рассматривают этот визит, как и другие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников на временно оккупированный Крымский полуостров, как грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств России по договорам, сторонами которых являются Украина и РФ.

Российская сторона должна вернуться к выполнению своих международно-правовых обязательств.

"РФ как государство-оккупант имеет возможность продемонстрировать настоящую заботу о жителях временно оккупированного Крыма: прекратить беспрецедентные нарушения прав человека, в частности политические репрессии, похищения и убийства, освободить незаконно удерживаемых за решеткой украинцев и сосредоточить усилия на политико-дипломатическом решении российско-украинского вооруженного конфликта с целью восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – подчеркнули в МИД.

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Ранее сообщалось, что обновленная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе может содержать положение о Крымской платформе.