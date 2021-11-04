home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Украина выразила протест из-за визита Путина в оккупированный Крым

МИД Украины

 Фото из открытых источников

Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям Украины

МИД выразил решительный протест из-за сегодняшнего визита Путина на временно оккупированную территорию Украины – Автономную Республику Крым. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 ноября 2021 года президента Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины: Автономную Республику Крым и город Севастополь", – говорится в заявлении.

Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям Украины.

В МИД рассматривают этот визит, как и другие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников на временно оккупированный Крымский полуостров, как грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств России по договорам, сторонами которых являются Украина и РФ.

Российская сторона должна вернуться к выполнению своих международно-правовых обязательств.

"РФ как государство-оккупант имеет возможность продемонстрировать настоящую заботу о жителях временно оккупированного Крыма: прекратить беспрецедентные нарушения прав человека, в частности политические репрессии, похищения и убийства, освободить незаконно удерживаемых за решеткой украинцев и сосредоточить усилия на политико-дипломатическом решении российско-украинского вооруженного конфликта с целью восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – подчеркнули в МИД.

Новости по теме: Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО за российские выборы в ОРДЛО и Крыму

Ранее сообщалось, что обновленная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе может содержать положение о Крымской платформе

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Рабинович: Украинцы еще не до конца понимают масштабы катастрофы, к которой привела страну нынешняя власть Рабинович: ОПЗЖ не умеет танцевать, как Зе-власть, но зато мы понимаем, как снижать тарифы и поднимать промышленность "Перешел дорогу Путину": Нанося удары по Медведчуку, Зеленский очень сильно рискует, его политическая карьера закончена, - известный музыкант Разин Рабинович об обвинениях Медведчуку: Какая-то мелкая, противная, не умная юридическая афера, запущенная от бессилия

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект