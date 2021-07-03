Украина выходит из очередного соглашения с СНГ

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Это соглашение действовало с 2002 года

В воскресенье, 4 июля, Украина официально выйдет из соглашения с СНГ, что касается сферы защиты прав потребителей. Соответствующий Закон опубликован в издании "Голос Украины"

Указанное соглашение действовало с 2002 года.

Закон о выходе из соглашения президент Украины Владимир Зеленский подписал еще 15 июня.

"Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, совершенного 25 января 2000 года в г. Москве и ратифицированной законом от 7 марта 2002 года", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что на заседании 14 апреля Кабинет министров одобрил проект закона "О выходе из некоторых международных договоров Украины, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств" и проект соответствующего распоряжения КМУ.