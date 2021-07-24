Украина ввела санкции против российской компании Wildberries и ее учредителей

Заседание СНБО Офис президента Украины

Таким было решение СНБО от 16 июля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 года О применении персональных специальных экономических ограничений в отношении шести физических лиц. Соответствующий указ президента № 304/2021 с 23 июля обнародован на сайте главы государства.

В частности, ограничения наложили на российскую компанию Wildberries и ее учредителей Татьяну и Владислава Бакальчуков, а также на подразделения этой компании в Украине, Польше, Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстане.

Среди организаций, против которых вводятся санкции, есть также так называемый репрезентационный центр и Представительство "ДНР" во Франции и "Ассоциация Франция-Крым".

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Как известно, Wildberries — международный интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров и товаров для дома.

Напомним, на прошлом заседании СНБО решил ввести санкции против девяти украинцев, которые уже находятся под санкциями Соединенных Штатов. Впрочем, их имена не назвали.