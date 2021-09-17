Украина ввела санкции против отравителей Навального

Алексей Навальный epa/vostock-photo

Санкционный перечень может расширяться

Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против 7 представителей ФСБ, которые непосредственно причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил секретарь СНБО Данилов на брифинге, передает "Украинская правда".

Украина ввела санкции против семи должностных лиц ФСБ России, которые были непосредственно причастны к отравлению Навального.

Отмечается, что этот перечень будет расширяться.

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Напомним, что уголовное дело о создании Навальным некоммерческой организации в России завели в конце апреля. За подобное преступление могут назначить либо штраф, либо ограничение свободы до 4 лет, либо принудительные работы на тот же срок.