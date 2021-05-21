Украина ввела санкции против главарей так называемых "Л/ДНР" и криминальных авторитетов

Согласно Указу, активы людей, попавших под санкции, будут заблокированы. Кроме того, им запретили въезд на территорию Украины, отменили визы, виды на жительство и тому подобное. К слову, большинство тех, кто попал под санкции, находятся за пределами Украины.

В частности, в список санкций попали воры в законе Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Нодар Асоян и Сергей Олейник.

Кроме того, под украинскими санкциями оказались главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин, главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник и так называемый "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксёнов. Вместе с тем санкции наложили на десятки веб-ресурсов, связанных с данными регионами.

Санкции включают блокировку активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Санкции были введены бессрочно.

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Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины вводит санкции к лицам, имеющим криминальный статус. Так, персональные санкции вводятся против 557 воров в законе, а также под ограничения подпадают 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.