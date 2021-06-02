Украина введет санкции – если белорусские самолеты полетят в Крым, - МИД

Первый замглавы МИД Эмине Джапарова UATV

В МИД предположили, что заявления Лукашенко относительно авиасообщения с Крымом являются эмоциональными

Украина будет действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, и если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма - санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Укринформ.

По ее словам, последние заявления Лукашенко относительно авиасообщения с Беларусью являются провокационными и, наверное, эмоциональной реакцией на ответ Украины относительно принудительного приземления самолета Ryanair в аэропорту Минска, а также относительно дальнейшего наступления белорусских властей на оппозицию и свободу слова, в частности, арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича, блокирование независимых СМИ и тому подобное.

"Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми "ЛНВ" или "ДНР". И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями", - подчеркнула Джапарова.

Она подчеркнула, что вся полнота ответственности за санкции и ограничения государствами мира, в том числе Украиной, воздушного сообщения с Беларусью и за неудобства, которые испытывают из-за этого граждане Белоруссии, лежит на Лукашенко.

Джапарова также подчеркнула, что решение ограничить воздушное сообщение с Белоруссией - не политическое, а безопасность, "ведь действия белорусских властей являются непредсказуемыми, и мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси".

По ее словам, Украина полностью солидарна в своих действиях с позицией ЕС, США и всего демократического мира относительно реакции на опасные действия Лукашенко.

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Напомним, накануне Александр Лукашенко рассказал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос авиасообщения с Крымом.