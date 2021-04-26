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Украина вскоре объявит о взаимной высылке российского дипломата, - МИД

Министерство иностранных дел

 фото - из открытых источников

Этот шаг станет ответом на высылку сотрудника украинского посольства в Москве

В МИД Украины отреагировали на высылку сотрудника посольства Украины в Москве и заявили, что вскоре объявят о зеркальном шаге. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает "РБК-Украина". 

По словам дипломата, заявление МИД России о высылке сотрудника посольства Украины является очередной провокацией и свидетельствует о курсе Москвы на обострение отношений.

"Объявление дипломата посольства Украины в Москве "persona non grata" лишено логики, не имеет под собой никаких причин. Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не задержится. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины", - отметил Николенко.

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Напомним, сегодня стало известно, что Министерство иностранных дел России высылает из страны еще одного украинского дипломата на этот раз речь идет о сотруднике посольства в Москве. 

Еще 16 апреля сотрудники ФСБ РФ задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка якобы из-за получения "закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ". 

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Позже в Москве заявили, что присутствие украинского консула Александра Сосонюка в РФ "нежелательно", поэтому ему рекомендуют уехать из страны.

В ответ на такие действия Министерство иностранных дел Украины решило выслать из страны старшего дипломата посольства Российской Федерации в Киеве, им оказался Евгений Черников

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