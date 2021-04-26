Украина вскоре объявит о взаимной высылке российского дипломата, - МИД

Министерство иностранных дел фото - из открытых источников

Этот шаг станет ответом на высылку сотрудника украинского посольства в Москве

В МИД Украины отреагировали на высылку сотрудника посольства Украины в Москве и заявили, что вскоре объявят о зеркальном шаге. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает "РБК-Украина".

По словам дипломата, заявление МИД России о высылке сотрудника посольства Украины является очередной провокацией и свидетельствует о курсе Москвы на обострение отношений.

"Объявление дипломата посольства Украины в Москве "persona non grata" лишено логики, не имеет под собой никаких причин. Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не задержится. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины", - отметил Николенко.

Новости по теме: Россия объявила персонами нон грата трех польских дипломатов

Напомним, сегодня стало известно, что Министерство иностранных дел России высылает из страны еще одного украинского дипломата на этот раз речь идет о сотруднике посольства в Москве.

Еще 16 апреля сотрудники ФСБ РФ задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка якобы из-за получения "закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ".

Новости по теме: Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов Болгарии

Позже в Москве заявили, что присутствие украинского консула Александра Сосонюка в РФ "нежелательно", поэтому ему рекомендуют уехать из страны.

В ответ на такие действия Министерство иностранных дел Украины решило выслать из страны старшего дипломата посольства Российской Федерации в Киеве, им оказался Евгений Черников.