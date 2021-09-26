Украина воплощает стандарты НАТО и готова к вступлению, - Залужный

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный Report

Ради этого были разделены руководящие должности в ВСУ

Украина воплощает стандарты Североатлантического альянса (НАТО) и готова к вступлению, но окончательное решение должен принять Альянс. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный в интервью "Радио Свобода".

По его словам Украина воплотила стандарты в вопросах управления, планирования и подготовки.

"То есть мы полностью уже фактически разработали эти стандарты, по которым выполняет задачи НАТО. Но этого мало. Для того, чтобы мы стали НАТО, необходимо, по моему личному мнению, политическое решение. Мы уже готовы. Можем так сказать", - пояснил Залужный.

Также он добавил, что ради стандартов НАТО в Украине были разделены руководящие должности в ВСУ: главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба вооруженных сил, командующего ООС.

"И все эти разделенные должности - это как раз следствие движения в сторону НАТО, в сторону цивилизованных отношений. Поэтому должности разделились. Теперь я как главнокомандующий ВСУ отвечаю за боевую готовность, за подготовку и за применение ВСУ", - отметил главнокомандующий.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Североатлантический альянс (НАТО) будет слабее без Украины, чем с ее участием.

Он заявил, что теперь выбор за альянсом, хотят ли они иметь мощного партнера, чтобы защищать страны, особенно – маленькие.