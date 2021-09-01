Украина вместе со Штатами перезапустит комиссию по вопросам стратегического партнерства

США предоставят Украине пакет финансовой помощи в размере 60 млн долларов

Украина и Соединенные Штаты Америки согласовали перезапуск комиссии по вопросам стратегического партнерства. В Штатах решили предоставить пакет финансовой помощи. Об этом заявил президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Белом доме, которую транслировало Радио свобода .

По словам американского лидера, Соединенные Штаты предоставят Украине пакет финансовой помощи в размере 60 млн долларов.

"Мы возобновили работу комиссии по вопросам стратегического партнерства и предоставляем новый пакет помощи в размере 60 млн долларов", - подчеркнул Байден.

В свою очередь, в Офисе президента Украины отметили, что Комиссия будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления вызовов 21-го века. Для того чтобы отметить повышенный статус партнерства стран, министр иностранных дел и Государственный секретарь США намерены утвердить новую Хартию на заседании КСП этой осенью в Вашингтоне.

К слову, стороны комиссии не собирались в течение последних трех лет.

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Напомним, накануне встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме Соединенные Штаты пообещали выделить Украине 60 млн долларов военной помощи. Деньги нужны, чтобы улучшить обороноспособность украинских войск.