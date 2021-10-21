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Украина ведет переговоры с Британией о покупке ракет, - СМИ

Ракета Brimstone на бомбардировщике Королевских ВВС Британии Фото из открытых источников

Речь идет о ракетах класса "земля-земля" для катеров и "воздух-земля" для самолетов

Украина с Великобританией ведут переговоры по закупке ракет для кораблей и самолетов. Об этом сообщает The Times.

Согласно сообщению, страны обсуждают покупку ракеты класса "земля-земля" для патрульных катеров ВСУ, а также ракеты класса "воздух-земля" Brimstone для украинских самолетов.

Предполагается, что вооружение будет стоить по 100 тысяч фунтов стерлингов за единицу. Эти ракеты могут поражать небольшие быстрого движения цели.

По данным издания, переговоры ведутся на фоне опасений Украины, что Российская Федерация может усилить агрессию и захватить новые территории после запуска газопровода "Северный поток-2".

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Напомним, ранее посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли. В ближайшее время будет приобретено два уже действующих корабля, они сразу пойдут в состав ВМС.

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