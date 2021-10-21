Украина ведет переговоры с Британией о покупке ракет, - СМИ

Ракета Brimstone на бомбардировщике Королевских ВВС Британии Фото из открытых источников

Речь идет о ракетах класса "земля-земля" для катеров и "воздух-земля" для самолетов

Украина с Великобританией ведут переговоры по закупке ракет для кораблей и самолетов. Об этом сообщает The Times. Согласно сообщению, страны обсуждают покупку ракеты класса "земля-земля" для патрульных катеров ВСУ, а также ракеты класса "воздух-земля" Brimstone для украинских самолетов.