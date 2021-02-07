Украина в День солидарности с Беларусью выразила поддержку белорусскому народу

МИД Украины

В МИД подчеркнули право белорусов на решение собственного будущего

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выражает солидарность с белорусским народом в его стремлении построить независимую и демократическую Беларусь. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Кулебы, белорусский народ должен иметь право на решение собственного будущего. "Украина подтверждает свою солидарность с белорусским народом в его стремлении построить действительно независимую, суверенную, демократическую и европейскую Беларусь, которую не будет поглощать Россия. Белорусы должны иметь право решать собственное будущее", - говорится в посте.

Как известно, белорусская оппозиционер Светлана Тихановская объявила 7 февраля Международным днем солидарности с Беларусью. В разных странах мира проходят акции в поддержку белорусского народа.

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Напомним, недавно белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская призвала Евросоюз, Великобританию, США и Канаду расширить санкции, расследовать преступления режима и помочь белорусам в получении европейских вакцин от COVID-19. Также оппозиционерка обратилась к указанным странам с просьбой содействовать диалогу о новых выборах.