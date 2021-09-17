Украина требует расширить санкции против РФ из-за выборов в Госдуму на Донбассе и в Крыму

МИД Украины Фото из открытых источников

Украина рассматривает такие действия как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины

Украина выразила протест России из-за проведения выборов в Российскую Государственную Думу на территории оккупированного Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Рассматриваем организацию и проведение незаконного голосования как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что такие действия РФ также грубо нарушают основополагающие принципы и нормы международного права, обязательства РФ по международным договорам, сторонами которых являются Украина и Россия, законодательство Украины, а также противоречит Уставу ООН, ряде резолюций Генеральной ассамблеи ООН, Хельсинкском Заключительном акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года.

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"Проведение Российской Федерацией выборов на территории временно оккупированных Автономной Республики Крым и г. Севастополь является незаконным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий", - отметили в МИД Украины.

Кроме того, отмечается, что привлечение к голосованию граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, как и почти 1,5 млн избирателей, которые сейчас проживают во временно оккупированном Крыму, существенно исказят результаты выборов в Госдуму РФ и в целом ставят под сомнение их легитимность.

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Как сообщалось ранее, в Российской Федерации сегодня, 17 сентября, начались выборы в Государственную Думу. Основным днем голосования считается 19 сентября, а 17 и 18 сентября – дополнительными.