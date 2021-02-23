Украина судится в ЕСПЧ против РФ из-за политических убийств и покушения на Навального

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Также в иске говорится об убийствах на территории Украины

Кабинет министров Украины подал заявление в Европейский суд по правам человека с обвинениями против Российской Федерации. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ.

"Правительство Украины подало новое заявление в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации. Дело касается утверждений украинского правительства о продолжающейся административной практике Российской Федерации, которая заключается в целенаправленных убийствах тех, кого считают оппонентами РФ, на территории России и других государств", - рассказали в ЕСПЧ.

В то же время в Страсбурге не уточнили содержание украинской жалобы, однако удалось выяснить, что одним из эпизодов, который фигурирует в обвинениях, является покушение на убийство оппозиционера Алексея Навального с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок", которое есть в распоряжении только российских спецслужб.

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Кроме этого, информацию, касающуюся отравления Алексея Навального, подтвердил правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина. Он отметил, что украинская жалоба не утверждает, будто это убийство каким-то образом касается Украины.

"Нет обязанности странам обосновывать нашу связь с жалобой, наше государство просто сообщает о системном нарушении прав человека другим государством, а именно Российской Федерацией", - сказал Лищина.

Следует заметить, что присутствие имени оппозиционера в перечне жертв нападений официальных властей РФ делает украинскую жалобу соответствующей требованиям ЕСПЧ относительно сроков давности. Также в жалобе фигурируют убийства, совершенные на территории Украины.

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"Речь идет о системных убийствах тех, кого считают врагами России, как-то сотрудников военной разведки и СБУ, которых убили в Киеве и Мариуполе", - пояснил правительственный уполномоченный.

В частности, в июне 2017 года в Киеве в результате подрыва автомобиля погиб полковник ГУР Минобороны Максим Шаповал, а в марте того же года во время подобной ситуации погиб полковник контрразведки СБУ Александр Хараберюш.

Как отметили в ЕСПЧ, в иске говорится и об убийствах за пределами стран Совета Европы: "Украинское правительство также заявляет о административную практику Российской Федерации в нерасследовании этих убийств и умышленном проведении операций сокрытие, направленных на разочарование в усилиях по поиску ответственных лиц".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Брюсселе 22 февраля во время встречи министров иностранных дел стран ЕС было согласовано решение о введении персональных санкций против чиновников России.