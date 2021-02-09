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Украина становится ближе к членству в НАТО, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото из открытых источников

Лучший способ ускорить вступление - продолжение демократических реформ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с украинским премьером Денисом Шмигалем высказался относительно членства Украины в НАТО. По его словам, сейчас конкретной даты вступления Украины в Альянс нет. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

По словам Столтенберга, Украина становится ближе к членству в НАТО с внедрением стандартов Нато.

"Чем ближе Украина становится к стандартам НАТО, тем ближе она становится к членству в НАТО. Я не могу назвать конкретную дату вступления, но могу сказать, что мы будем поддерживать ее на пути в Альянс. Лучшее средство-продолжение демократических реформ", - подчеркнул генсек НАТО.

Со своей стороны Шмигаль заявил, что Украина не хочет отставать от Грузии и рассчитывает вместе с ней получить План действий по членству в НАТО. Он подчеркнул, что Украина выполняет "домашнее задание" по евроатлантической интеграции, принимает нужные законы и продолжает реформу Вооруженных сил.

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Ранее сообщалось, что целевой фонд НАТО по реагированию на пандемию коронавирус постановил выделить Украине 500 тыс. евро помощи.

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