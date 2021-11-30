Украина стала членом комитета ЮНЕСКО по защите культурного наследия во время войны

ЮНЕСКО Фото из открытых источников

Решение приняли на 9-м заседании стран-членов второго протокола к Гаагской конвенции по охране исторических ценностей

Украину избрали членом комитета ЮНЕСКО по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта. Решение приняли на 9-м заседании стран-членов второго протокола к Гаагской конвенции по охране исторических ценностей. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Только что получил важные новости из ЮНЕСКО, Украина была избрана членом Комитета по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта", - написал в своем Telegram министр.

По его словам, после этого решения организации Украина совместно с другими странами-участницами будет работать над безопасностью культурного наследия от последствий вооруженных конфликтов.

Ткачено добавил, что участие в этом комитете ЮНЕСКО станет действенным механизмом для усиления защиты украинских памятников в Крыму и во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"В условиях вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, их настойчивого желания распространять информационную пропаганду, а также за постоянные попытки присвоить себе украинское культурное наследие - членство Украины является важным этапом для нашего государства", - подчеркнул министр.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявлял, что хочет подать заявку на включение Чернобыльской зоны в список всемирного наследия ЮНЕСКО.