Украина создает нацсистему перехода на стандарты НАТО, - Шмигаль

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Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО, которая должна ускорить путь к полноправному членству в Североатлантическом Альянсе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина твердо и непоколебимо держит курс на присоединение к Альянсу. Ведь, как отметил президент Украины, НАТО - это единственный путь к завершению войны на востоке Украины", - отметил он.

По словам Шмигаля, Украина ввела уже 292 стандарта и руководящие документы НАТО или 19% соглашений по стандартизации.

"К тому же треть из них внедрена за последние полтора года. Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО даст Украине возможность ускорить свой путь к полноправному членству в Альянсе", - резюмировал чиновник.

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Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает в ближайшее время получить План действий для членства в Североатлантическом Альянсе. Поскольку, в течение последних 7 лет государство сделало много на пути к членству НАТО.